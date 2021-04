M5s dice addio a Rousseau: da settimana prossima il via alla nuova piattaforma (Di giovedì 8 aprile 2021) L’addio all’associazione Rousseau, con il divorzio del Movimento 5Stelle, ormai sembra solo questione di ore. La settimana prossima verrà dato un incarico formale per la realizzazione di una nuova piattaforma, di proprietà del M5S (a differenza del passato), e nuova base della democrazia diretta professata dal Movimento. Ad occuparsene saranno 4 o 5 persone, scelte direttamente dal fondatore Beppe Grillo. Per realizzarla ci vorranno circa un paio di mesi . La nuova piattaforma avrebbe un costo iniziale stimato di circa 300mila euro, che poi andrebbe tuttavia a scendere attestandosi su cifre più contenute - circa duecentomila euro l’anno - una volta ammortizzate le spese di progettazione e realizzazione. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) L’all’associazione, con il divorzio del Movimento 5Stelle, ormai sembra solo questione di ore. Laverrà dato un incarico formale per la realizzazione di una, di proprietà del M5S (a differenza del passato), ebase della democrazia diretta professata dal Movimento. Ad occuparsene saranno 4 o 5 persone, scelte direttamente dal fondatore Beppe Grillo. Per realizzarla ci vorranno circa un paio di mesi . Laavrebbe un costo iniziale stimato di circa 300mila euro, che poi andrebbe tuttavia a scendere attestandosi su cifre più contenute - circa duecentomila euro l’anno - una volta ammortizzate le spese di progettazione e realizzazione.

