Lotteria degli scontrini, oggi la seconda estrazione: i premi e come riscuoterli (Di giovedì 8 aprile 2021) Sarà oggi, 8 aprile, la seconda estrazione mensile della Lotteria degli scontrini. I biglietti in corsa per questa estrazione saranno oltre 685 milioni, il 33% in più rispetto al mese scorso, per un totale di oltre 22 milioni di scontrini emessi nel mese di marzo. In palio ci sono dieci premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti dove è stato effettuato l'acquisto. Possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia in possesso di un codice Lotteria da mostrare all'esercente al momento di ogni acquisto cashless. Fatto questo, ogni euro speso viene associato a un biglietto virtuale per partecipare alla Lotteria (fino a un massimo di 1.000 ...

