Lo stress da Covid colpisce 8 Italiani su 10, dagli esperti i rimedi per combattere la stanchezza psico fisica (Di giovedì 8 aprile 2021) (Milano 8 aprile 2021) - Milano 8 aprile 2021. Homeworking, vita sedentaria, convivenza forzata, incertezze sul futuro possono generare paure, incertezze, stati di ansia. Dopo un anno dall'inizio della pandemia, sempre più persone sono alla ricerca di soluzioni per affrontare le problematiche e migliorare la propria condizione psicofisica. dagli esperti le regole del Pure Thinking per ritrovare il benessere. Senso di precarietà, incertezza del futuro, paura per sé e per i propri cari, lontananza dagli affetti, ma anche la semplice privazione della libertà di compiere alcune azioni semplici e quotidiane. Per oltre 8 Italiani su 10 (82%) gli ultimi 12 mesi sono stati all'insegna del cosiddetto “stress da Covid”. A un anno dalla pandemia, la voglia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Milano 8 aprile 2021) - Milano 8 aprile 2021. Homeworking, vita sedentaria, convivenza forzata, incertezze sul futuro possono generare paure, incertezze, stati di ansia. Dopo un anno dall'inizio della pandemia, sempre più persone sono alla ricerca di soluzioni per affrontare le problematiche e migliorare la propria condizionele regole del Pure Thinking per ritrovare il benessere. Senso di precarietà, incertezza del futuro, paura per sé e per i propri cari, lontananzaaffetti, ma anche la semplice privazione della libertà di compiere alcune azioni semplici e quotidiane. Per oltre 8su 10 (82%) gli ultimi 12 mesi sono stati all'insegna del cosiddetto “da”. A un anno dalla pandemia, la voglia di ...

