Incidente stradale con feriti | denunciato 20enne positivo al test alcolemico

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (Av) – I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hannoun ventenne, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. A seguito di segnalazione di un sinistrocon, la pattuglia è immediatamente intervenuta sul posto. Il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un tassosuperiore al limite massimo consentito per la guida. Oltre al ritiro della patente, per il giovane automobilista è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.