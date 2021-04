Ilary Blasi, la decisione Mediaset: che stangata! (Di giovedì 8 aprile 2021) Pessima notizia per i fan di Ilary Blasi e la sua trasmissione l’Isola dei Famosi: una decisione inaspettata da parte della Mediaset L’aveva annunciato la stessa Ilary Blasi in diretta lunedì, al termine della puntata dell’Isola Dei Famosi, ed è stata confermata la decisione da parte della Mediaset di rimandare la messa in onda prevista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Pessima notizia per i fan die la sua trasmissione l’Isola dei Famosi: unainaspettata da parte dellaL’aveva annunciato la stessain diretta lunedì, al termine della puntata dell’Isola Dei Famosi, ed è stata confermata lada parte delladi rimandare la messa in onda prevista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

catasterismo : stanotte ho sognato che totti e i suoi figli venivano rapiti e appesi ad un palazzo e ilary blasi cercava di salvarli - infoitcultura : L’Isola dei Famosi e lo stop di stasera: Ilary Blasi sostituita da un film - infoitcultura : Isola dei Famosi, 'non andremo in onda'. Colpo di scena, cosa c'è dietro l'annuncio di Ilary Blasi - PublicE65379691 : soprattutto sono i responsabili principali sembra tutto molto improvvisato Ilary Blasi crea non pochi problemi mett… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale TELEVISIONE ???? Scegli il più grande PERSONAGGIO TV femminile d… -