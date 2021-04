Harry e Meghan svelano i dettagli della serie Netflix (Di giovedì 8 aprile 2021) A quasi un anno di distanza dalla firma del contratto con Netflix, Harry e Meghan svelano i dettagli della loro prima serie TV. La coppia ha rivelato che produrrà Heart of Invictus, una docu-serie dedicata agli Invicuts Games. La serie racconterà le storie dei partecipanti alla prossima edizione dei giochi. Gli Invictus Games sono una sorta di Paralimpiadi per i veterani di guerra. Harry e Meghan svelano la loro prima serie Netflix? A sei mesi dalla firma del contratto con Netflix, Harry e Meghan svelano i dettagli della prima ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) A quasi un anno di distanza dalla firma del contratto conloro primaTV. La coppia ha rivelato che produrrà Heart of Invictus, una docu-dedicata agli Invicuts Games. Laracconterà le storie dei partecipanti alla prossima edizione dei giochi. Gli Invictus Games sono una sorta di Paralimpiadi per i veterani di guerra.la loro prima? A sei mesi dalla firma del contratto conprima ...

