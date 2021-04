Gianni Cuperlo | dal Pd nessun paletto verso il M5S

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il Partito democratico sarà il perno di una coalizione larga e di un centrosinistra competitivo nei confronti della destra. Inoltre, non ci saràall’alleanza con il Movimento 5 Stelle., in un’intervista ad Affari Italiani, non sembra avere dubbi sulla rotta che deve seguire il Pd.sulla visita del premier Draghi in Libia