Elisa Erin Bonomo duetta con Chiara Vidonis in “Nuvole”

(Di giovedì 8 aprile 2021) La cantante venezianaonline sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “” feat.Nuvola è il nuovo singolo di, già vincitrice del premio della critica Amnesty – Voci per la libertà con il brano Scampo. Registrato e coprodotto da Stefano Pivato presso il NO SHOES RECORDING STUDIO, con il prezioso featuring di, è uscito Dischi Soviet Studio.… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ElisaBonomo : Le due anime di Elisa Erin Bonomo: la cantautrice di Mira presenta 'Sinusoide', il nuovo album | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Erin

VeneziaToday

...Cordaro Eleonora Panella Eleonora Poli Eleonora Tafuro Ambrosetti Elio MenzioneGambino... Burckhardt Erik JonesNeale Ernst Hillebrand Erwan Fouéré Estella Carpi Ester Sabatino Esther ...... Jen Fregozo Schitt's Creek Candice Ornstein, Kerry Vaughan WINNER WestworldMarsh, John ... Morris THEATRICAL PRODUCTIONS (Live Stage) - Best Hair Styling Frozen - Live at the Hyperion...