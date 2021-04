Elezioni Roma 2021 | Calenda | «primarie rischiano di essere un grave errore»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Carloha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ribadito che lesono un. Secondo il leader di Azione, l’idea di Enrico Letta di fare leper decidere chi candidare a sindaco dinelle prossimecomunali è molto sbagliata.si è candidato a sindaco dida mesi e ha intenzione di andare avanti anche senza l’appoggio del PD. Il politico infatti ha già iniziato la sua campagna elettorale nella Capitale e ha anche ottenuto l’appoggio di Italia Viva, partito politico capeggiato da Matteo Renzi. Per Carloledel centrosinistra sono unIl candidato ufficiale del centrosinistra per le prossime ...

Il Pd è ancora in alto mare sulle candidature per leamministrative 2021 che si svolgeranno in autunno. La situazione si è praticamente incagliata a, dove il candidato favorito era Roberto Gualtieri, stoppato però dal neosegretario Letta. "...... 'La sindaca continua a prendersi gioco dei consiglieri e dei cittadini di- ha commentato ... evidentemente sono scelte ideologiche, frutto di una strategia politica in vista delle. Ma ...Comunali, la segreteria nazionale frena sulla fuga in avanti del leader di Italia Viva che ha lanciato la sindaca. Boccia: faccia le primarie. Lei: vorrei incontrare Letta ...L'ex presidente dei senatori del Pd: "Il leader di Azione ha un curriculum adeguato alle esigenze della Capitale ed un ottimo bagaglio di idee e proposte" ...