Datemi la Rai e la stravolgo. Parola di Giovanni Minoli

(Di giovedì 8 aprile 2021): «Mi candido al vertice Rai. Tg e reti formule superate ora serve una rifondazione» Corriere della sera, pagina 15, di Antonella Baccaro., autore e conduttore di programmi e fiction, ormai storia della tv, direttore di reti e canali in Rai e non solo, a 75 anni si candida a entrare nel cda dell’emittente pubblica, prossimo alla scadenza. «Se questo è il governo delle professionalità, mi sono allenato abbastanza e ho il curriculum per propormi», dice. Il servizio pubblico ha ancora senso?«In mezza Europa è un modo di manifestarsi della democrazia. Dato lo stravolgimento competitivo, però, occorre riformularne la missione, mettendo al centro il prodotto e poi costruendo intorno un modello organizzativo. C’è bisogno di una Rifondazione».Ha già lo slogan.«Se siamo al punto in cui siamo per ...