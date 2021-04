Covid, sabato la protesta in piazza dei lavoratori di Sorrento, Capri, Ischia e Amalfi (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn piazza, contemporaneamente, nelle perle del turismo in Campania per denunciare lo stato di grave sofferenza del settore e sollecitare interventi immediati. I lavoratori della filiera dell’ospitalità manifesteranno sabato alle 10 a Sorrento, Capri, Amalfi e Ischia . A Sorrento, in particolare, ci saranno lavoratori alberghieri, tassisti, ncc, addetti di bar e ristoranti ma anche dello spettacolo e di tutte le categorie che ruotano intorno all’indotto turistico. In Costiera sorrentina il turismo occupa oltre l’80% degli addetti totali. Il Covid ha significato, per tanti, essere senza reddito da diversi mesi e molti non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto. “Siamo stanchi di essere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn, contemporaneamente, nelle perle del turismo in Campania per denunciare lo stato di grave sofferenza del settore e sollecitare interventi immediati. Idella filiera dell’ospitalità manifesterannoalle 10 a. A, in particolare, ci sarannoalberghieri, tassisti, ncc, addetti di bar e ristoranti ma anche dello spettacolo e di tutte le categorie che ruotano intorno all’indotto turistico. In Costiera sorrentina il turismo occupa oltre l’80% degli addetti totali. Ilha significato, per tanti, essere senza reddito da diversi mesi e molti non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto. “Siamo stanchi di essere ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, sabato la protesta in piazza dei lavoratori di #Sorrento, #Capri, #Ischia e #Amalfi **… - infoitinterno : La “notte dei vaccini” sabato prossimo per accelerare la campagna contro il Covid - LeydiRo32510235 : @Angelasck Non ci sarà la puntata questo sabato, hanno avuto altri casi covid e sono in quarantena.... Forse sabato… - MariaCostaBonec : RT @Nicola11145604: @Iperbole_ A nemmeno 30 km da lì, ogni sabato che fa il Signore una manica di gentaglia si riunisce nella piazza princi… - Nicola11145604 : @Iperbole_ A nemmeno 30 km da lì, ogni sabato che fa il Signore una manica di gentaglia si riunisce nella piazza pr… -