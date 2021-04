Covid: Draghi, 'procedere rapidamente a certificato vaccinale' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "La cosa importante è prepararsi alla stagione turistica, non è abbandonata, tutt'alto". Le località turistiche italiane hanno già registrato prenotazioni, "ma sono prenotazione degli italiani, mancano gli stranieri" il che "colpisce soprattutto le città d'arte. Bisogna fare come altri paesi, pronti ad accogliere tutti i turisti che hanno un certificato vaccinale. Piuttosto che preoccuparci questioni etiche, iniziamo a farlo, poi ci si penserà...". Così il premier Mario Draghi, che in conferenza stampa ha rimarcato anche la necessità di accelerare sulla "riapertura di fiere ed eventi, su questo bisogna andare avanti svelti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "La cosa importante è prepararsi alla stagione turistica, non è abbandonata, tutt'alto". Le località turistiche italiane hanno già registrato prenotazioni, "ma sono prenotazione degli italiani, mancano gli stranieri" il che "colpisce soprattutto le città d'arte. Bisogna fare come altri paesi, pronti ad accogliere tutti i turisti che hanno un. Piuttosto che preoccuparci questioni etiche, iniziamo a farlo, poi ci si penserà...". Così il premier Mario, che in conferenza stampa ha rimarcato anche la necessità di accelerare sulla "riapertura di fiere ed eventi, su questo bisogna andare avanti svelti".

