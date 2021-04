Cortesie per gli ospiti: Salvatore e Cristiano vs Rosalba e Carlotta (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile 2021 è andata in onda l’ottava puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Salvatore e Cristiano vs Rosalba e Carlotta La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Salvatore e Cristiano con le «Evoluzioni di pizza» e Rosalba e la cugina Carlotta, con il menu «A casa di Nonna Rosa». Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Rosalba e Carlotta con il punteggio di 19,5-18,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 8 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile 2021 è andata in onda l’ottava puntata della quattordicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon le «Evoluzioni di pizza» ee la cugina, con il menu «A casa di Nonna Rosa». Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 19,5-18,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti ...

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Metamorfosi dell'abitare: come vivere in una casa sana e felice ... giudice assieme a Giulia Garbi di Open House: la casa più bella su HGTV, canale 56, tutti i giovedì alle 22:00 (fino all'8 aprile) e anche giudice di Cortesie per gli ospiti in onda con i nuovi ...

Ascolti Tv ieri lunedì 5 aprile 2021, una Pasquetta sull'Isola Su Real Time Cortesie per gli Ospiti 388.000 (1,5%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.656.000 (22,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.591.000 (17,7%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.282.000 (15,1%). ...

"Cortesie per gli ospiti" torna su Real Time Tv Sorrisi e Canzoni

