Ciclismo | Jan Bakelants contro l’UCI | “Con le multe per le borracce rimpinguano le loro casse”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Quello della squalifica di Michael Schaer all’ultimo Giro delle Fiandre continua a rimanere l’argomento del giorno per ilsu strada. Il divieto di lanciareal pubblico, se non nelle green zone, aggiunto di recente nel regolamento UCI, non è andato assolutamente a genio ai corridori. Oggi l’intervento di uno dei veterani del gruppo, Jan: “È una questione di buon senso. Un presidente che ragiona normalmente avrebbe detto ‘aspettiamo un attimo, quello che abbiamo deciso non va bene'” le dichiarazioni a Sporza del belga della Intermarché-Wanty-Gobert. Prosegue, non senza polemica: “Con la scusa dell’ecologia,rimpingua le sue. Secondo me, bisognerebbe reinvestire quei soldi in progetti per piantare degli alberi ad esempio, oppure in progetti con fini sociali. In ...