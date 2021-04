Calafiori: “Il rigore parato ci ha dato una marcia in più, eravamo convinti di vincere” (Di giovedì 8 aprile 2021) Riccardo Calafiori, giovane talento classe 2002 della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull’Ajax:“Sicuramente non era facile entrare a partita in corso, i miei compagni mi hanno aiutato. E’ andata meglio nel secondo tempo.Una Roma più forte nel momento di massima difficoltà? Sì, il rigore parato ci ha dato quella marcia in più e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Fin da quando eravamo negli spogliatoi eravamo convinti di vincere e l’abbiamo fatto”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Riccardo, giovane talento classe 2002 della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull’Ajax:“Sicuramente non era facile entrare a partita in corso, i miei compagni mi hanno aiutato. E’ andata meglio nel secondo tempo.Una Roma più forte nel momento di massima difficoltà? Sì, ilci haquellain più e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Fin da quandonegli spogliatoidie l’abbiamo fatto”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

