AstraZeneca, Sileri: "A over 60 per massima precauzione" (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Il vaccino AstraZeneca in Italia agli over 60 è per "massima precauzione" contro il rischio trombosi, si tratta di una "raccomandazione" e in ogni caso chi ha fatto la prima può fare anche la seconda dose "sempre con AstraZeneca". A fare il punto della situazione sul vaccino anti Covid anglo-svedese, all'indomani delle conclusioni dell'Ema, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. L'Ema ha ribadito "i benefici del vaccino anti-Covid AstraZeneca però, poiché un esiguo numero di trombosi si è verificato in soggetti sotto i 60 anni, per massima precauzione alcuni Paesi raccomandano la vaccinazione con AstraZeneca sopra i 60 anni come stiamo facendo noi e la Germania", ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Il vaccinoin Italia agli60 è per "" contro il rischio trombosi, si tratta di una "raccomandazione" e in ogni caso chi ha fatto la prima può fare anche la seconda dose "sempre con". A fare il punto della situazione sul vaccino anti Covid anglo-svedese, all'indomani delle conclusioni dell'Ema, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. L'Ema ha ribadito "i benefici del vaccino anti-Covidperò, poiché un esiguo numero di trombosi si è verificato in soggetti sotto i 60 anni, peralcuni Paesi raccomandano la vaccinazione consopra i 60 anni come stiamo facendo noi e la Germania", ha spiegato ...

