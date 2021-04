AstraZeneca, la Spagna ne limita l’utilizzo: solo agli over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) . Dopo le valutazioni dell’Ema Madrid ha deciso di non correre rischi Nonostante le rassicurazioni arrivate dal Regno Unito, permangono i dubbi sui possibili rischi del vaccino AstraZeneca. Le correlazioni tra le dosi del farmaco e i possibili coaguli di sangue nel cervello (pur se in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) . Dopo le valutazioni dell’Ema Madrid ha deciso di non correre rischi Nonostante le rassicurazioni arrivate dal Regno Unito, permangono i dubbi sui possibili rischi del vaccino. Le correlazioni tra le dosi del farmaco e i possibili coaguli di sangue nel cervello (pur se in L'articolo proviene da Inews.it.

