Ajax | Ten Hag | “Crediamo di poter battere la Roma”

L'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag ha commentato la sconfitta della sua squadra contro la Roma ai microfoni dei giornalisti nel post partita. Questo uno stralcio delle sue parole:"Crediamo di poterli battere, dovremo esprimerci su questi livelli, anche meglio se vorremo qualificarci alle semifinali. Il terreno di gioco di Roma è uguale a questo, dobbiamo giocare bene e ce la potremo fare. Stekelenburg non so se ci sarà, oggi non poteva essere disponibile se fosse stato in forma avrebbe sicuramente giocato. Ora avremo un'altra partita e da qui a giovedì prossimo vedremo cosa succederà".

