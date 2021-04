Addio a Rocco Di Blasi maestro del giornalismo e di impegno civile

(Di giovedì 8 aprile 2021) Pina Ferro Mondo delin lutto. I postumi di una caduta sono stati fatali per ildelItalianoDi, originario di Pagani. Dinon aveva mai reciso i rapporti con quel gruppo di giovani che fece la storia del Partito comunista negli anni Settanta, in particolare nell’Agro nocerino.Di, nato a Pagani il 2 giugno 1948, città della quale fu anche consigliere comunale per il Pci, frequentò il liceo classico “GianBattista Vico” di Nocera Inferiore, dove fondò assieme ad altri studenti il giornale scolastico Top, e si laureò in filosofia (110 e lode) all’Università di Napoli, vinse una borsa di studio Svimez-Cnite per le nuove tecnologie dell’educazione (stage in Scozia presso l’Università di Glasgow), ...

il_piccolo : Gorizia, San Rocco piange la sua madrina Nucci de Braunizer. Per la sua bellezza era stata uno dei volti simbolo de… - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: Addio a Rocco Di Blasi, firma storica de l'Unità e direttore del Salvagente - CaressaGiovanni : Addio a Rocco Di Blasi, firma storica de l'Unità e direttore del Salvagente - positanonews : Addio a Rocco Di Blasi, giornalista vero e uomo di cultura tra le #news - salernotoday : Addio al 'compagno' paganese Rocco Di Blasi: il ricordo di De Luca

