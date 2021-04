Turchia: maxi - processo golpe, ergastoli per alti ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tribunale turco ha condannato all'ergastolo aggravato - una sorta di 41 bis - diversi imputati nel maxi - processo contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un tribunale turco ha condannato all'ergastolo aggravato - una sorta di 41 bis - diversi imputati nelcontro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del ...

Miti_Vigliero : Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali: (ANSA) - ISTANBUL, 07 APR - Un tribunale turco ha conda… - fisco24_info : Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali: Per militari che occuparono tv di stato e capo guardie… - CorriereQ : Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali - TgLa7 : #Turchia: maxi-processo golpe, ergastoli per alti ufficiali. Per militari che occuparono tv di stato e capo guardie Erdogan -

