Ten Hag e Fonseca pre Ajax-Roma

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Giovedì 8 aprile alle 21.00 alla Johan Cruijff Arena l’ospiterà laper la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Erik ten Hag e Paulosono intervenuti in conferenza stampa preper presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto ten Hag? Il tecnico dell’ha presentato così la sfida contro la: “Credo proprio che noi siamo in ottima forma. Siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta ed è migliorata molto. Questo è motivo di soddisfazione per noi. Ma contro lasarà difficile e dovremo essere veramente bravi per portare a casa un risultato positivo“. Pre: ten Hag commenta“È un allenatore fantastico, ...

Domani sera la squadra giallorossa affronterà l'Ajax di Erikper cercare un risultato positivo in vista della gara dell'Olimpico in programma il 15 aprile . Questo pomeriggio Gianluca Mancini ...Domani sera la squadra giallorossa affronterà l'Ajax di Erikper cercare un risultato positivo in vista della gara dell'Olimpico in programma il 15 aprile . Questo pomeriggio il tecnico ...Pre Ajax-Roma Erik ten Hag e Paulo Fonseca hanno presentato la sfida, in programma giovedì 8 aprile 2021 alle 21 alla Johan Cruijff Arena."Con l'Atalanta a Bergamo abbiamo pareggiato 2-2 e due anni fa abbiamo eliminato la Juventus, firmerei per ottenere lo stesso risultato con la Roma". Lo ha detto Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, al ...