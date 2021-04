Sufjan Stevens Convocations, in arrivo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un progetto in cinque parti rilasciato nell’arco di un mese. Sufjan Stevens esplorerà con Convocations il suo rapporto col defunto padre. Sufjan Stevens: di cosa parla Convocations? L’ambizione di Sufjan Stevens non conosce limiti. Dopo un 2020 alla massima potenza in cui ha rilasciato ben due diversi album, l’artista di Detroit si sente già pronto ad andare avanti. Deve aver lavorato duro per tutto il 2020, perché il suo prossimo lavoro sarà immenso. Ben cinque diversi volumi di musica country-alternativa, per un totale di due ore e mezzo. Il titolo scelto da Sufjan Stevens per questo ambizioso progetto è Convocations, e giovedì 8 aprile verrà rilasciato il primo capitolo. La label è sempre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un progetto in cinque parti rilasciato nell’arco di un mese.esplorerà conil suo rapporto col defunto padre.: di cosa parla? L’ambizione dinon conosce limiti. Dopo un 2020 alla massima potenza in cui ha rilasciato ben due diversi album, l’artista di Detroit si sente già pronto ad andare avanti. Deve aver lavorato duro per tutto il 2020, perché il suo prossimo lavoro sarà immenso. Ben cinque diversi volumi di musica country-alternativa, per un totale di due ore e mezzo. Il titolo scelto daper questo ambizioso progetto è, e giovedì 8 aprile verrà rilasciato il primo capitolo. La label è sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Sufjan Stevens Sufjan Stevens ha annunciato un nuovo album in 5 parti Dopo il post delle scorse ore con il quale veniva annunciata una generica 'nuova musica olistica', Sufjan Stevens è passato ai fatti. E quando si parla di Sufjan Stevens si parla sempre di progetti ambiziosi. L'ultimo in ordine cronologico si chiama Convocations e consiste in un mega progetto da 5 ...

Sufjan Stevens ha annunciato un nuovo album in 5 volumi: ecco il primo singolo Sufjan Stevens ha annunciato l'uscita di un nuovo album, un progetto in cinque volumi intitolato Convocations . La prima parte, Meditations , uscirà l'8 aprile per la label Asthmatic Kitty. In seguito ...

Sufjan Stevens ha annunciato un nuovo album in 5 volumi: ecco il primo singolo Rolling Stone Italia Sufjan Stevens Convocations, in arrivo Sufjan Stevens dedica un album in cinque parti al compianto padre: in arrivo Convocations, che verrà rilasciato nell'arco di cinque settimane ...

