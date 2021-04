Sparatoria in strada ad Andria: due giovani feriti, aggressore in fuga (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che stanno indagando sulla Sparatoria, i due feriti sono stati raggiunti dai proiettili sparati da un’arma impugnata da una terza persona che poi si è data alla fuga. Ad essere raggiunti dai colpi di arma da fuoco due giovani del posto, un 26enne e 27enne, ora ricoverati. Attimi di paura oggi in strada ad Andria dove nelle scorse ore è andata in scena una violenta Sparatoria durante la quale due giovani sono rimasti feriti gravemente. L’aggressione si è consumata nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 aprile, nel quartiere San Giuseppe Artigiano. Ad essere raggiunti dai colpi di arma da fuoco due giovani del posto, un 26enne e 27enne , poi soccorsi dalle ambulanze del ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) . Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che stanno indagando sulla, i duesono stati raggiunti dai proiettili sparati da un’arma impugnata da una terza persona che poi si è data alla. Ad essere raggiunti dai colpi di arma da fuoco duedel posto, un 26enne e 27enne, ora ricoverati. Attimi di paura oggi inaddove nelle scorse ore è andata in scena una violentadurante la quale duesono rimastigravemente. L’aggressione si è consumata nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 aprile, nel quartiere San Giuseppe Artigiano. Ad essere raggiunti dai colpi di arma da fuoco duedel posto, un 26enne e 27enne , poi soccorsi dalle ambulanze del ...

