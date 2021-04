Sociologi | è morto Ulderico Bernardi | studioso della civiltà contadina' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Treviso, 7 apr. - (Adnkronos) - Il sociologodelle comunità agricole eloro trasformazione durante il processo di industrializzazione, indagatoreed in particolare di quella veneta, èall'età di 84 anni. La cerimonia funebre si terrà sabato 10 aprile, alle ore 10, al tempio di San Nicolò a Treviso, città dove viveva da molti anni con la famiglia. Nato a Oderzo (Treviso) il 15 gennaio 1937,ha conseguito la laurea in economia e commercio nell'Università Ca' Foscari di Venezia e la laurea in sociologia nell'Università di Trento. E' stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali nell'Università Ca' Foscari di Venezia e per dieci anni anche di ...