Smart working semplificato, che succederà dopo il 30 aprile? (Di mercoledì 7 aprile 2021) In tempi di emergenza sanitaria, Covid-19 e i suoi vaccini, Smart working, aprile non è più il mese del “dolce dormire”. Qualcuno si deve svegliare. E anche di brutto. Alla svelta. Basta leggere uno stralcio dell’articolo 19 del DL numero 183 del 31 dicembre 2020, così come modificato in sede di conversione in legge, per rendersene conto. Smart working (Adobe Stock)“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”. Smart working, allarme sindacati: “Così c’è il ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) In tempi di emergenza sanitaria, Covid-19 e i suoi vaccini,non è più il mese del “dolce dormire”. Qualcuno si deve svegliare. E anche di brutto. Alla svelta. Basta leggere uno stralcio dell’articolo 19 del DL numero 183 del 31 dicembre 2020, così come modificato in sede di conversione in legge, per rendersene conto.(Adobe Stock)“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 302021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”., allarme sindacati: “Così c’è il ...

