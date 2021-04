Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è la prima volta, il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni. Berlusconi sarebbe arrivato ieri in elicottero, dopo aver trascorso la Pasqua nella villa della figlia Marina in Provenza. Berlusconi in ospedale a Milano Silvio Berlusconi si trova nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia sarebbe arrivato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti, avrebbero rivelato alcune fonti del partito. Berlusconi ha trascorso la Pasqua nella casa della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021)Sandi. Non è la prima volta, il leader di Forza Italia era già statolo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni.sarebbe arrivato ieri in elicottero, dopo aver trascorso la Pasqua nella villa della figlia Marina in Provenza.in ospedale asi trova nuovamenteSan. Il leader di Forza Italia sarebbe arrivato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti, avrebbero rivelato alcune fonti del partito.ha trascorso la Pasqua nella casa della ...

fattoquotidiano : 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO Di tutti i modi per sfuggire ai propri processi, quello che Silvio Berlusconi mise… - repubblica : ?? Milano, Silvio Berlusconi ancora ricoverato per accertamenti al San Raffaele - SkyTG24 : Milano, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti - Zannagrigia : RT @fattoquotidiano: 10 ANNI FA MONTECITORIO UMILIATO Di tutti i modi per sfuggire ai propri processi, quello che Silvio Berlusconi mise in… - news_mondo_h24 : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, è la seconda volta in poche settimane -