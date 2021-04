Rosalinda Cannavò sbotta contro Andrea Zenga | “Sei un bugiardo” Il video su Instagram

(Di mercoledì 7 aprile 2021)sono ormai inseparabili. L’attrice siciliana e il modello di Osimo si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Non è un stato un colpo di fulmine, ma un avvicinarsi lento, fatto di sguardi e dialogo. Una volta compresi i suoi sentimenti,ha messo un punto al suo fidanzamento fuori dalla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Andrea Zenga eancora insieme e ancora più uniti e innamorati. Pochi credevano alla loro storia sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip che invece, dopo più di un mese dopo dalla fine del ...Dayane , proprio sul rapporto conha dichiarato: "Come in ogni amicizia sincera, ci sono alti e bassi . I litigi sono inevitabili , ma non abbiamo permesso che delle incomprensioni ...