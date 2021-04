Olesya Rostova non è Denise Pipitone? L’avvocato di Piera Maggio interviene (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGGIORNAMENTO: Milo Infante nel corso di “Ore 14” ha svelato che L’avvocato di Piera Maggio non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione a FanPage.it. Di fatto, quindi, non ci sarebbero ancora notizie ufficiali. Sfuma ogni speranza che Olesya Restova, la 21enne russa, possa essere Denise Pipitone. Lo ha confermato in questi minuti a Fanpage.it L’avvocato Giacomo Frazzitta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGGIORNAMENTO: Milo Infante nel corso di “Ore 14” ha svelato chedinon avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione a FanPage.it. Di fatto, quindi, non ci sarebbero ancora notizie ufficiali. Sfuma ogni speranza cheRestova, la 21enne russa, possa essere. Lo ha confermato in questi minuti a Fanpage.itGiacomo Frazzitta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - rtl1025 : ?? ?? Verrà svelato il giorno di #Pasquetta in diretta televisiva sul primo canale russo, il gruppo sanguigno di… - Michelamikba1 : RT @XhinoZavalani: TROVATA LA SORELLA DI OLESYA ROSTOVA. In Russia hanno già trovato la famiglia di Olesya Rostova. BASTA CON QUESTO CIRCO… - CarlaRoma_ : RT @DebAttanasio: Fine del teatrino russo. #DenisePipitone -