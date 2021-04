Olesya non è Denise Pipitone: "Gruppo sanguigno è diverso" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Francesca Bernasconi Olesya Rostov, la ragazza russa che si era rivolta alla televisione per cercare sua mamma, non è Pipitone. Rivelati gli esiti dell'esame sul Gruppo sanguigno Olesya Rostov non è Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. L'esame del Gruppo sanguigno, rivelato oggi durante la trasmissione russa ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare"), ha dato esito negativo: il Gruppo non corrisponde. Si spegne così la speranza di aver finalmente messo fine a un mistero durato 17 anni. Si è trattato, invece, di un'altra segnalazione andata a vuoto, che ha riacceso la speranza e il dolore dei genitori della piccola rapita che, anche questa volta, non potranno ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Francesca BernasconiRostov, la ragazza russa che si era rivolta alla televisione per cercare sua mamma, non è. Rivelati gli esiti dell'esame sulRostov non è, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. L'esame del, rivelato oggi durante la trasmissione russa ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare"), ha dato esito negativo: ilnon corrisponde. Si spegne così la speranza di aver finalmente messo fine a un mistero durato 17 anni. Si è trattato, invece, di un'altra segnalazione andata a vuoto, che ha riacceso la speranza e il dolore dei genitori della piccola rapita che, anche questa volta, non potranno ...

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - myrtamerlino : Denise non è #Denise. È semplicemente #Olesya. Triste il finale, ancora più tristi la strumentalizzazione e il cini… - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - francopercolla : RT @myrtamerlino: Denise non è #Denise. È semplicemente #Olesya. Triste il finale, ancora più tristi la strumentalizzazione e il cinismo de… - ohwlarry : RT @itsmwengo: Quindi Olesya non è Denise Pipitone, purtroppo non l’ho mai creduto ma ci ho sperato davvero tanto. Un abbraccio a Piera Ma… -