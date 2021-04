Oggi 5,6 milioni di bambini e ragazzi tornano a scuola. Tra i dubbi dei virologi e le incognite su trasporti, sicurezza e tracciamento (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stamattina 5,6 milioni di bambini e ragazzi su 8,5 milioni tornano in aula. Il mondo della scuola ricomincia per l’ennesima volta una vita “normale”, con qualche garanzia in più dovuta alla copertura vaccinale del personale scolastico (il 68,7% ha ricevuto la prima dose, il 6 aprile erano 1.061.000 le somministrazioni fatte) e ancora molti nodi da risolvere, dal mancato tracciamento degli alunni al problema dei trasporti, fino al rinnovo del protocollo di sicurezza. A tutto questo va aggiunto che la comunità scientifica non è del tutto d’accordo su questo rientro in presenza. Il primario del reparto malattie infettive del “Sacco” di Milano, Massimo Galli, nei giorni scorsi è tornato a suonare il campanello d’allarme: “I continui tira e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stamattina 5,6disu 8,5in aula. Il mondo dellaricomincia per l’ennesima volta una vita “normale”, con qualche garanzia in più dovuta alla copertura vaccinale del personale scolastico (il 68,7% ha ricevuto la prima dose, il 6 aprile erano 1.061.000 le somministrazioni fatte) e ancora molti nodi da risolvere, dal mancatodegli alunni al problema dei, fino al rinnovo del protocollo di. A tutto questo va aggiunto che la comunità scientifica non è del tutto d’accordo su questo rientro in presenza. Il primario del reparto malattie infettive del “Sacco” di Milano, Massimo Galli, nei giorni scorsi è tornato a suonare il campanello d’allarme: “I continui tira e ...

