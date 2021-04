NVIDIA Reflex disponbile anche su Overwatch | latenza ridotta del 50%HDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La tecnologia di riduzione dellaè disponibile orasu, il popolare sparatutto di Blizzard che riceve questa interessante funzionalità e va ad aggiungersi così ad altri titoli compatibili. Per chi non ne abbia mai sentito parlare, precisiamo che(ne abbiamo parlato QUI) è una funzionalità che agisce sulladal punto di vista hardware, rimanendo fuori da quelle che possono essere le prestazioni della vostra connessione e le relative (o eventuali) problematiche ad essa legata. Secondo quanto dichiarato da, confermando tra l’altro le dichiarazioni John Lafleur (Technical Director di) l’implementazione in-game della tecnologia ...

HDblog : NVIDIA Reflex disponbile anche su Overwatch, latenza ridotta del 50% - SerialGamerITA : I giocatori di Overwatch dimezzano il tempo di risposta grazie a NVIDIA #ghostrunner #nvidia #overwatch #rust - zazoomblog : Overwatch: dimezzato il tempo di risposta grazie a NVIDIA Reflex - insidetgame : Dimezzato il tempo di risposta su Overwatch grazie a NVIDIA Reflex - SerialGamerITA : Il nuovo Game Ready Driver di NVIDIA aggiunge il supporto di NVIDIA Reflex per Rainbow Six Siege, riducendo #nvidia -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA Reflex

HDblog

La tecnologia di riduzione della latenzaè disponibile ora anche su Overwatch , il popolare sparatutto di Blizzard che riceve questa interessante funzionalità e va ad aggiungersi così ad altri titoli compatibili. Per chi non ne ...Inoltre, MSI Clutch GM41 Lightweight si trova nella ristrettissima cerchia di mouse compatibili con, la tecnologia che permette di rilevare la latenza di tutto il sistema senza dover ...La tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex è disponibile ora anche su Overwatch, il popolare sparatutto di Blizzard che riceve questa interessante funzionalità e va ad aggiungersi così ad ...NVIDIA conferma il supporto alla tecnologia Reflex per Overwatch, Rust e Ghostrunner: i tre giochi PC vedono dimezzarsi il proprio tempo di risposta ...