Monza-Novara in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 semifinali Playoff A1 Femminile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Saugella Monza ospita l’Igor Gorgonzola Novara: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della seconda giornata delle semifinali dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. Le azzurre di Lavarini si sono aggiudicate gara-1 al termine di un’autentica battaglia conclusasi solamente al tie-break. La formazione piemontese ha dunque la possibilità di aggiudicarsi subito il pass per la finale, ma le brianzole hanno tutte le carte in regola per riaprire la serie. Monza infatti si è dimostrata sostanzialmente imbattibile in casa: in stagione ha perso sul campo amico solo contro la corazzata Conegliano. Riuscirà Novara ad imporsi in trasferta o si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Saugellaospita l’Igor Gorgonzola: eccoe come vedere intv eil match della seconda giornata delledeiSerie A12020/. Le azzurre di Lavarini si sono aggiudicate-1 al termine di un’autentica battaglia conclusasi solamente al tie-break. La formazione piemontese ha dunque la possibilità di aggiudicarsi subito il pass per la finale, ma le brianzole hanno tutte le carte in regola per riaprire la serie.infatti si è dimostrata sostanzialmente imbattibile in casa: in stagione ha perso sul campo amico solo contro la corazzata Conegliano. Riusciràad imporsi in trasferta o si ...

