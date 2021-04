Meteo, maltempo e ghiaccio da Nord a Sud: allerta gialla in due regioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il fronte di aria fredda atlantica è ancora presente con forza su tutta Italia per questo mercoledì 7 aprile e, secondo le previsioni Meteo di Protezione Civile ed Aeronautica Militare, determina ancora maltempo diffuso, in particolare su Abruzzo e Molise dove è attiva un’allerta gialla. ghiaccio in strada da Nord a Sud. Vediamo i dettagli partendo dal bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso la sera del 6 aprile e valido fino alla mezzanotte del 7 aprile. Sono attivi un avviso di Meteo avverso ed un’allerta Meteo di colore giallo per rischio idrogeologico Abruzzo e Molise. #allertagialla, mercoledì #7aprile, su Abruzzo e Molise. Consulta il bollettino ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il fronte di aria fredda atlantica è ancora presente con forza su tutta Italia per questo mercoledì 7 aprile e, secondo le previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare, determina ancoradiffuso, in particolare su Abruzzo e Molise dove è attiva un’in strada daa Sud. Vediamo i dettagli partendo dal bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso la sera del 6 aprile e valido fino alla mezzanotte del 7 aprile. Sono attivi un avviso diavverso ed un’di colore giallo per rischio idrogeologico Abruzzo e Molise. #, mercoledì #7aprile, su Abruzzo e Molise. Consulta il bollettino ...

