Merkel per un «lockdown breve in tutto il Paese» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Angela Merkel appoggia il «lockdown breve e uniforme su tutto il territorio nazionale» proposto dal premier del Nordreno-Vestfalia e segretario Cdu, Armin Laschet, che in poche settimane da aperturista è diventato il paladino del coprifuoco. La conferma ieri dalla portavoce del governo, Ulrike Demmer, secondo cui la cancelliera «è preoccupata per il forte aumento dei pazienti in terapia intensiva e per le diverse regole nei 16 Land che in questo momento certo non contribuiscono alla sicurezza». Il solito problema del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Angelaappoggia il «e uniforme suil territorio nazionale» proposto dal premier del Nordreno-Vestfalia e segretario Cdu, Armin Laschet, che in poche settimane da aperturista è diventato il paladino del coprifuoco. La conferma ieri dalla portavoce del governo, Ulrike Demmer, secondo cui la cancelliera «è preoccupata per il forte aumento dei pazienti in terapia intensiva e per le diverse regole nei 16 Land che in questo momento certo non contribuiscono alla sicurezza». Il solito problema del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Merkel vuole un nuovo lockdown in tutta la Germania per fermare l'aumento dei posti occupati in terapia intensiva:… - Agenzia_Ansa : 'Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve s… - repubblica : Merkel: 'Niente vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni' - Pardipall : @EnricoLetta Ma @RTErdogan non è quello a cui la vostra amata Europa, #Merkel #Sarkozy e #macron, ha dato i soldi p… - Fedex546 : RT @editoreruggeri: Perché Merkel e EU non rompono l’osceno contratto con Erdogan che fa per conto loro, strapagato, il lavoro sporco di bl… -