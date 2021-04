Mass Effect Legendary Edition rimuoverà le fastidiose morti istantanee con il Mako

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il community manager di BioWare, Jay Ingram, ha svelato le modifiche in arrivo inattraverso le pagine di PlayStation Blog. Mentre molti miglioramenti puntano ad allineare il gameplay di ME1 con quello dei sequel, i giocatori che odiavano le sequenze a bordo delinsaranno felici di apprendere che anche il veicolo è stato aggiornato. "Questo leggendario veicolo del primoè stato "calibrato" per avere prestazioni migliori che mai. Nel gioco originale, la fisica dello rendeva troppo leggero e imprevedibile, al punto da essere talvolta incontrollabile. Adesso è un veicolo molto più stabile, ma non ha perso un grammo del suo "fascino". (Sì, potete comunque ...

