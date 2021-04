Legge Fornero | perché va compresa la portata della sentenza della Consulta sul reintegro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) di Alberto Piccinini* Con lan. 59 pubblicata il 1 aprile 2010 la Corte Costituzionale ha stabilito che se il giudice dichiara illegittimo un licenziamento economico (per giustificato motivo oggettivo),“il fatto è manifestamente insussistente”, deve (e non semplicemente “può”) ordinare la reintegrazione. Per comprendere ladecisione occorre ricordare che lo smantellamento del famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori iniziato con lan. 92 del 2012) e completato con il Jobs Act (D.lgs. n. 23 del 2015) aveva agito sul duplice fronte del licenziamento disciplinare e del licenziamento economico, prevedendo per entrambi – in caso di accertata ingiustificatezza – un’alternativa tra indennizzo economico e ...