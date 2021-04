Juventus | Chiellini avverte | “Gli episodi faranno la differenza tra noi e il Napoli”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Manca poco al fischio d'inizio tra. Sarà una sfida cruciale per i destini delle due squadre, appaiate in classifica con 56 punti in quarta posizione. Vincere vorrebbe dire fare un netto passo in avanti in ottica Champions League e al contempo mettere nel mirino il secondo posto in classifica occupato dal Milan.caption id="attachment 1093261" align="alignnone" width="4498"(getty images)/captionDETTAGLIIl difensore bianconero Giorgioanalizza la gara ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio: "sono due squadre a cui piace tenere il pallone. Sarà importante cercare di non concede loro spazio fra le linee. Una gara che si deciderà suglicome nel passato. Servirà pazienza, ...