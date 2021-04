India: produttore del Covishield chiede prestito al governo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Serum Institute of India, il più grande produttore di vaccini del mondo, ha chiesto al governo Indiano un finanziamento di circa 408 milioni di dollari per incrementare a tempi stretti la sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Serum Institute of, il più grandedi vaccini del mondo, ha chiesto alno un finanziamento di circa 408 milioni di dollari per incrementare a tempi stretti la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : India produttore India: produttore del Covishield chiede prestito al governo Il Serum Institute of India, il più grande produttore di vaccini del mondo, ha chiesto al governo indiano un finanziamento di circa 408 milioni di dollari per incrementare a tempi stretti la sua capacità produttiva. Lo ha ...

