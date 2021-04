“Ho picchiato mia moglie Intervenite prima che succeda il peggio” Arrestato 46enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Alle prime ore di questa notte, unpluripregiudicato, dopo aver per l’ennesima volta usato violenza alla, ha chiamato il 113 e in un evidente stato d’agitazione, ha pregato l’operatore della Polizia di intervenire per scongiurare il. Allertati dai colleghi della Sala Operativa, i poliziotti della Volante sono arrivati in pochi minuti al Quartiere Tamburi, salendo nell’appartamento indicato. Ad attenderli l’uomo che, visibilmente agitato per l’uso di sostanze stupefacenti ed alcolici in una crisi di pianto ha ammesso le sue responsabilità in merito all’aggressione avvenuta qualche minuto. Le successive dichiarazioni della vittima hanno delineato una realtà fatta di continue violenze dovute all’uso da parte dell’uomo di alcool e droghe. Aggressioni avvenute soprattutto al suo ...