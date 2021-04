Hans Kung, il teologo progressista propugnatore della pace tra le religioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono sicuro che il professor Hans Küng è spirato guardando avanti, non indietro. Era giovane anche da anziano, poi da vecchio, sempre interessato al futuro dell'umanità. La sua teologia ha fatto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono sicuro che il professorKüng è spirato guardando avanti, non indietro. Era giovane anche da anziano, poi da vecchio, sempre interessato al futuro dell'umanità. La sua teologia ha fatto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto il teologo Hans Kung. Lo studioso era noto internazionalmente per le sue posizioni teologiche e morali spes… - Avvenire_Nei : Addio ad Hans Küng, voce critica del papato e protagonista del Novecento - SkyTG24 : È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa - EMarcovich : RT @FarodiRoma: Addio ad Hans Küng, il teologo europeo più coraggioso. Il dialogo in corso con Papa Francesco - MassoneriaDH : Se ne va #HansKüng, ma resta il suo libero pensiero, la sua opera critica sincera e ponderata per un mondo migliore… -