GP Escaut | Philipsen sorprende Bennett e Cavendish

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Escaut Philipsen

La Gazzetta dello Sport

Il belga Jasperha vinto l'edizione numero 109 del GP, da Terneuzen a Schoten, nei pressi di Anversa in Belgio, di 194 chilometri. Il 23enne della Alpecin - Fenix ha conquistato la sesta vittoria in ...Il belga Jasperha vinto l'edizione numero 109 del GP, da Terneuzen a Schoten, nei pressi di Anversa in Belgio, di 194 chilometri. Il 23enne della Alpecin - Fenix ha conquistato la sesta vittoria in ...Il belga Jasper Philipsen ha vinto l’edizione numero 109 del GP Escaut, da Terneuzen a Schoten, nei pressi di Anversa in Belgio, di 194 chilometri. Il 23enne della Alpecin-Fenix ha conquistato la sest ...