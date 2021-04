Fmi: sostegno fiscale anti-Covid fa volare deficit e debito pubblico in 2020 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Davanti alla crisi aperta dalla pandemia "il sostegno fiscale ha impedito contrazioni economiche più gravi e maggiori perdite di posti di lavoro" ma al tempo stesso, "abbinato al calo delle entrate, ha portato i disavanzi pubblici e il debito a livelli senza precedenti". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor appena diffuso evidenziando come il disavanzo medio dei conti pubblici nelle economie avanzate (come l'Italia) ha toccato l'11,7% del Pil, mentre è al 9,8% nelle economie di mercato emergenti e al 5,5% nei paesi in via di sviluppo a basso reddito. Risultati, si spiega, legati a una differente capacità dei paesi di aumentare la spesa . Il Fondo stima poi che i disavanzi fiscali nel 2021 si ridurranno nella maggior parte dei paesi man mano che "termineranno o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Davalla crisi aperta dalla pandemia "ilha impedito contrazioni economiche più gravi e maggiori perdite di posti di lavoro" ma al tempo stesso, "abbinato al calo delle entrate, ha portato i disavanzi pubblici e ila livelli senza precedenti". Lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor appena diffuso evidenziando come il disavanzo medio dei conti pubblici nelle economie avanzate (come l'Italia) ha toccato l'11,7% del Pil, mentre è al 9,8% nelle economie di mercato emergenti e al 5,5% nei paesi in via di sviluppo a basso reddito. Risultati, si spiega, legati a una differente capacità dei paesi di aumentare la spesa . Il Fondo stima poi che i disavanzi fiscali nel 2021 si ridurranno nella maggior parte dei paesi man mano che "termineranno o ...

