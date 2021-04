Fiume Sarno | finanziamenti reti fognarie e depuratori | interventi nell’Agro nocerino-sarnese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAgro(Sa) – Firmate le convenzioni relative all’Accordo di Programma con Ministero della Transizione Ecologica, Regione Campania e Commissario Unico per la Depurazione per il miglioramento del servizio idrico integrato. Soddisfatto il Presidente Luca Mascolo: “importanti che testimoniano il lavoro dell’Ente per l’uscita dalle procedure di infrazione europee ed il risanamento dell’intero bacino idrografico”. Sono state siglate oggi nella sede istituzionale dell’Ente Idrico Campano in Via De Gasperi altre convenzioni per la gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma per la realizzazione didi miglioramento del Servizio Idrico Integrato sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, Commissario ...