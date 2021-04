"Diffamazione aggravata", i Muccioli querelano Netflix per serie "SanPa" - (Di mercoledì 7 aprile 2021) Novella Toloni I figli di Vincenzo Muccioli, fondatore di San Patrignano, porteranno in tribunale il colosso statunitense per aver diffamato la memoria del padre. Al centro della disputa le allusioni sulla morte e sulla presunta omosessualità di Muccioli Doveva essere un omaggio e invece è finito nel peggiore dei modi: in tribunale. Gli eredi del fondatore della comunità di San Patrignano, Andrea e Giacomo Muccioli, hanno querelato per Diffamazione aggravata la società Netflix che ha prodotto la serie televisiva "SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano". La docuserie in cinque puntate - uscita sulla popolare piattaforma di streaming Netflix a novembre 2020 - ripercorre la storia della comunità e il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Novella Toloni I figli di Vincenzo, fondatore di San Patrignano, porteranno in tribunale il colosso statunitense per aver diffamato la memoria del padre. Al centro della disputa le allusioni sulla morte e sulla presunta omosessualità diDoveva essere un omaggio e invece è finito nel peggiore dei modi: in tribunale. Gli eredi del fondatore della comunità di San Patrignano, Andrea e Giacomo, hanno querelato perla societàche ha prodotto latelevisiva "- Luci e tenebre di San Patrignano". La docuin cinque puntate - uscita sulla popolare piattaforma di streaminga novembre 2020 - ripercorre la storia della comunità e il ...

walterkj : RT @_DAGOSPIA_: 'SANPA'FINISCE IN TRIBUNALE - I FIGLI DI MUCCIOLI QUERELANO NETFLIX PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - i_love_gossip__ : RT @perchetendenza: 'Muccioli': Perché Andrea e Giacomo Muccioli, figli del fondatore della comunità per tossicodipendenti di San Patrignan… - kulturjam : Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, querelano per diffamazi… - UmbertoPalumbo7 : RT @perchetendenza: 'Muccioli': Perché Andrea e Giacomo Muccioli, figli del fondatore della comunità per tossicodipendenti di San Patrignan… - perchetendenza : 'Muccioli': Perché Andrea e Giacomo Muccioli, figli del fondatore della comunità per tossicodipendenti di San Patri… -