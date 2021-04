Crisanti | “AstraZeneca sicuro | aereo 100 volte più pericoloso”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Il rischio di un evento trombotico per chi ne soffre è 100superiore se si prende unche se si fa il vaccino. Ma lo dicono tutti non l’ho inventato io: 2 persone su 10mila, a rischio trombofilia, possono avere eventi avversi quando prendono un, che è circa 100superiore che se fanno il vaccino”. “Ci stiamo tanto a preoccupare di un caso su 2,5 milioni di effetti trombotici, è chiaro che una persona in sovrappeso, che fuma, che ha più di 40 anni e magari prende estrogeni, ha un rischio maggiore”, dice, e sottolinea che il vaccinoè “tra i più sicuri al mondo”. Sulle statistiche, dice: “Abbiamo 35 milioni di persone immunizzate, una sessantina di casi di reazioni avverse, forse mortali in 10 casi. È un vaccino con una complicazione grave ...