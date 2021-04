Covid, in Brasile per la prima volta più di 4.000 morti in 24 ore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Brasile ha registrato per la prima volta più di 4.000 decessi legati al Covid in 24 ore. Il balzo in avanti dei numeri è dovuto ad una variante del virus più contagiosa. Il bilancio totale delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilha registrato per lapiù di 4.000 decessi legati alin 24 ore. Il balzo in avanti dei numeri è dovuto ad una variante del virus più contagiosa. Il bilancio totale delle ...

Advertising

Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - Corriere : In Brasile nuovo record di morti per Covid: 4.195 decessi in 24 ore - fanpage : “Il Brasile è un reattore nucleare che ha innescato una reazione a catena ed è fuori controllo. È una Fukushima bio… - MAnnurca : RT @La_manina__: Il modello sovranista. Quello degli apriamotutto. Quello della crisi che fa più morti del Covid. Quello liberale del produ… -