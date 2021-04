Covid | 13 708 contagi e 627 morti Scende tasso di positività al 4%

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Sono 13.708 i contagi per Covid in Italia, per 339.939 test tra molecolari e antigenici 627 i decessi. Il tasso di positività scende al 4% dal 6,8% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 7.767 su 112.962 tamponi, 421 i morti. Nel computo dei decessi sono conteggiati anche quelli avvenuti nei giorni scorsi in diverse regioni. Tra queste Veneto, Campania, Abruzzo (+13 di cui 9 pregressi), Basilica (+8, di cui 2 pregressi).

Boom di morti nell'ultimo bollettinodiramato dal ministero della Salute. Sono 627 i decessi registrati nelle ultime 24 ore , mentre sono 13.i nuovi casi su 339.939 tamponi effettuati. Dati in aumento rispetto a ieri, quando i ...... efficace, ha già salvato migliaia di vite dale la stragrande maggioranza delle persone deve ... 07 apr 17:33 In Italia 13.nuovi casi con 339.939 tamponi e altri 627 decessi In Italia ci sono ...Sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.767. I tamponi sono notevolmente risaliti dopo il forte ...Il Ministero della Salute ha fornito i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid, di oggi 7 aprile 2021. In 24 ore si sono registrati 13.708 casi (ieri erano 7.767). Le vittime sono 627 (ieri 421 ...