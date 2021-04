Confindustria Avellino | la Desmon di Nusco dona l’attrezzatura per i vaccini all’Esercito Italiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 4 i refrigeratori medicaliti dallaper attrezzare gli Hub Vaccinali in caserma. I militari ne utilizzeranno uno nel centro vaccinale che è stato inaugurato il 6 Aprile presso la Caserma Berardi didove sarà possibile effettuare l’iniezione del vaccino senza scendere dalla vettura. E’ un dono importante, ha dichiarato il Presidente di, Emilio De Vizia. Le aziende irpine stanno rispondendo benissimo all’appello lanciato dal Presidente nazionale Bonomi; non solo disponibilità di sedi aziendali per gli Hub vaccinali, ma anche importanti e preziosezioni. Apprezzo notevolmente il gesto della, azienda associata e diretta da Corrado De Santis, Ciriaco De Santis ...

Advertising

GrottaNews : Confindustria Avellino, il Gruppo Bruno in copertina sulla prestigiosa rivista di settore 'Costruzioni' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Avellino

Il Denaro

...e ulteriore tampone alla fine così abbiamo perso tutti commenta il presidente ditour ...collaterali anche il rischio di trombosi nuovi stop in Germania Alfiero angolo svedese...Il gruppo, alla cui guida figura Giuseppe Bruno past President di, è inoltre attivo in differenti settori, tra cui la produzione di componenti per il settore automotive, con ...Sono 4 i refrigeratori medicali donati dalla Desmon all’Esercito Italiano per attrezzare gli Hub Vaccinali in caserma. I militari ne utilizzeranno uno nel centro ...Sono 4 i refrigeratori medicali donati dalla Desmon all’Esercito Italiano per attrezzare gli Hub Vaccinali in caserma. I militari ne utilizzeranno uno nel centro vaccinale che è stato inaugurato il 6 ...