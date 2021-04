Comunali 2021, si vota in un autunno: in una domenica e un lunedì dal 15 settembre al 15 ottobre (Di mercoledì 7 aprile 2021) E' stato approvato poco fa il decreto Elezioni che rinvia le Amministrative 2021 al prossimo autunno, quando si tornerà al voto in 1293 comuni d'Italia e circa 20 milioni di italiani saranno chiamati ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 7 aprile 2021) E' stato approvato poco fa il decreto Elezioni che rinvia le Amministrativeal prossimo, quando si tornerà al voto in 1293 comuni d'Italia e circa 20 milioni di italiani saranno chiamati ...

Advertising

fattoquotidiano : La sindaca di Roma rischia di essere l’ostacolo sul quale si infrange la costruzione dell’alleanza con i Cinque Ste… - zazoomblog : Comunali: Pd al lavoro tra i dem cè chi spera ancora in Zingaretti per Roma (2) - #Comunali: #lavoro #spera… - mdelpra1 : RT @ComitatoCaudo: INTERVISTA | Giovanni Caudo: 'Un'altra Roma è possibile. Bisogna puntare sulle sue forze migliori' - patriziadegioia : RT @romafaschifo: A occhio e croce le osservazioni di @marcocappa_ non fanno una piega. Ed è ciò che ripetiamo non da mesi ma da anni: caro… - MichidelPra : RT @ComitatoCaudo: INTERVISTA | Giovanni Caudo: 'Un'altra Roma è possibile. Bisogna puntare sulle sue forze migliori' -