Come Better Call Saul ha cambiato la vita di Bob Odenkirk: “Sarà dura dire addio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Better Call Saul sta per concludersi e Bob Odenkirk riflette sul percorso del suo personaggio nell’iconica serie spin-off di Breaking Bad. In una comparsata (virtuale) al The Late Late Show con James Corden, l’attore ha lasciato alcuni indizi su ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione di Better Call Saul, che è anche quella conclusiva, in cui interpreta l’avvocato Saul Goodman. “Non ho idea di dove vada a finire questa storia“, ha dichiarato Odenkirk nel talk show di James Corden. “Sono entusiasta sia Come fan che Come pubblico perché questo show, simile a Breaking Bad, ha degli scrittori che escogitano modi per fare qualcosa che non ti aspettavi ma che ha perfettamente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)sta per concludersi e Bobriflette sul percorso del suo personaggio nell’iconica serie spin-off di Breaking Bad. In una comparsata (virtuale) al The Late Late Show con James Corden, l’attore ha lasciato alcuni indizi su ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione di, che è anche quella conclusiva, in cui interpreta l’avvocatoGoodman. “Non ho idea di dove vada a finire questa storia“, ha dichiaratonel talk show di James Corden. “Sono entusiasta siafan chepubblico perché questo show, simile a Breaking Bad, ha degli scrittori che escogitano modi per fare qualcosa che non ti aspettavi ma che ha perfettamente ...

Advertising

Ni_Matsu : RT @musicassetta: domani è mercoledì e torna “tape of the day: my better side” come sempre, se volete ore 16.00, su - _allthelove_ : comunque io un duetto tra harry e louis come in rock me e in better than words me lo merito - severvsnvpe : @reggiejatpf e io la puttana come la mettiamo no anzi a better one il morto - SanchezLenlen : u better wth me lol so come wth me joke JSHSJHSJSHSHSJAJSHAJ - wuxiansun : ma cosa things are getting better mafalda l'hanno letteralmente escluso dalla official merch del gruppo come se non… -